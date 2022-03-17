Конкурс OLEDs Go! v.2: продолжение

17.03.2022 02:16

Продолжаем наш рассказ о работах, присланных на второй конкурс OLEDs Go! и вошедших в шорт-лист. О трёх претендентах на победу мы рассказали в нашей прошлой публикации о конкурсе; сегодня представляем вашему вниманию ещё несколько работ.



LG-Pod – устройство, придуманное дизайнерами Cagatay Demirpence и Ece Demirpence из Турции. Пандемия наглядно продемонстрировала, как сложно создать комфортное рабочее место в домашних условиях. Разработка турецких дизайнеров позволяет эффективно решить эту задачу: небольшой кабинет-«кокон» защищает от окружающего шума, даёт возможность уединиться и сосредоточиться на работе. Передняя панель модуля LG-Pod – выдвижная; задняя панель – изолирующая, в ней же спрятан изогнутый OLED-экран. Эффективность LG-Pod заключается и в его размерах: для установки не нужно много свободного места, а в неактивном состоянии модуль можно использовать как интерьерную перегородку-ширму.

Ещё один конкурсный проект из Турции называется Flap; авторы: Denizhan Arda и Seher Naz Ayhan. Идея во многом перекликается с описанной выше: компактность, многозадачность, возможность быстро организовать рабочее или игровое место на базе имеющихся предметов мебели… Устройство представляет собой раздвижную металлическую опору с поворотным держателем для 32-дюймового OLED-дисплея. Наклон и положение дисплея можно менять; часть опоры используется как держатель для небольших систем хранения. Сам дисплей – складной; его можно использовать как источник света, расположенный непосредственно над рабочим или обеденным столом, и даже как лампу для комнатных растений или небольшого домашнего огорода.

Пожалуй, самый необычный проект из вошедших в шорт-лист конкурса – работа канадца Lingfei Liu под названием Hanji, многоцелевое устройство, которое на первый взгляд мало отличается от обычного 50-дюймового ТВ-экрана. Но этот экран – складной; его верхнюю часть можно использовать как ультраширокий монитор, а нижнюю – как сенсорную панель, меняя при необходимости угол её наклона. Кроме того, в основании экрана есть ещё одна откидывающаяся панель, которую можно использовать как сенсорную клавиатуру. Высота, на которой располагается Hanji, регулируется, поэтому работать с экраном можно как стоя, так и сидя.