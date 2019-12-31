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Разные странности, странные разности


31.12.2019 15:07

 

 

В нашей подборке – пять самых необычных аудио-компонентов, о которых мы писали в уходящем году.

 

Аудиосистема Oltre (итальянское слово, которое употребляется для обозначения чего-то, выходящего за рамки обсуждаемого, имеющего превосходную степень) – творение Андреа Пиветта (Andrea Pivetta), создателя одного из самых дорогих и самых мощных усилителей в мире Opera Only. Новая работа дизайнера тоже не относится к дешёвым – причудливо выглядящее устройство стоит 8000 Евро.

 

Наушники Human Headphones – плод фантазии дизайнеров компании Human, Inc. – выглядят необычно и свежо на фоне стандартных моделей: вроде бы похожи на накладные, но без обода. Кажется, что на голове они держатся благодаря какому-то волшебству – но всё-таки держатся, не спадают, и, по отзывам пользователей, очень удобны. Human Headphones поддерживают  Google Translate (до 11 иностранных языков) и очень хорошо звучат. А если две чашки сложить вместе – они плотно сомкнутся благодаря магнитам, и получится портативная Bluetooth-колонка.

 

Не менее странным кажется разработка компании DropLabs, которую возглавляет бывший генеральный директор Beats by Dre Сьюзан Пэйли (Susan Paley). EP 01 – кроссовки с поддержкой Bluetooth и технологией SonicSensory, благодаря которой кроссовки вибрируют в такт музыке, звучащей в наушниках (как кресла в домашнем кинозале с технологией D-Box). Если после шести часов использования EP 01 не подзарядить, они временно превращаются в обычные кроссовки.

 

SWICK Board 2.0 – это динамики Leon Speakers и усилитель Sonos, встроенные в… доску для серфинга. Прототип был разработан в 2014 году и, по словам создателей необычного устройства, вызвал интерес у потребителей – настолько большой, что дизайнеры решили усовершенствовать аудиосистему. Теперь «аудиодоску» можно подключить по Wi-Fi к смартфону и получить доступ к стриминговым сервисам Spotify, Pandora, Apple Music и др.

 

В отличие от вышеперечисленных аудио устройств, беспроводные наушники JBL Reflect Eternal выглядят вполне стандартно. Их необычность – в способе подзарядки, благодаря которому они могут работать практически вечно… Оголовье наушников покрыто специальным материалом Exeger Powerfoyle, способным преобразовать в энергию любой свет, как естественный, так и искусственный: всего одного часа пребывания на свету достаточно, чтобы пользоваться Reflect Eternal в течение суток.

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